Coronavirus, 1.733 nuovi casi e 11 morti in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sale ancora il numero dei nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I contagiati sono 1.733, 336 in più rispetto a ieri. Aumenta anche il numero delle vittime, 11 rispetto alle 10 di ieri, per un numero complessivo di 35.518 morti. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive è di 30.009, mentre i casi totali registrati da inizio pandemia arrivano a 274.644.

Sono 121 i pazienti con Coronavirus attualmente in terapia intensiva, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.607. I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 28.371. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sale a 113.085, contro i 92.790 di ieri. Le Regioni più colpite dalla pandemia sono la Lombardia con 337 nuovi casi, il Veneto con 273, e Lazio e Campania con 171.

(ITALPRESS).