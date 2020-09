Coronavirus, il ministro Manfredi a Napoli: Il vaccino di Oxford è in fase avanzata. In Italia le prime dosi

“L’Italia sta avendo un ruolo importantissimo nel campo dei vaccini ma anche dei nuovi farmaci. Questa pandemia si combatte da un lato con le vaccinazioni e dall’altro con cure che siano efficaci. La sperimentazione del vaccino di Oxford è molto avanti, è nella fase 3 che si concluderà entro la fine di ottobre. Dopo la certificazione Ema, nel momento in cui il vaccino verrà rilasciato l’Italia sarà tra i paesi di testa e avrà le prime dosi. Saranno destinate al personale maggiormente a rischio”. Da Napoli, intervenuto a una conferenza stampa nel Museo archeologico nazionale, il ministro dell’Università e la Ricerca Gaetano Manfredi fa il punto sulla sperimentazione del candidato vaccino Oxford contro il nuovo coronavirus. Manfredi fa sapere che l’Italia sta seguendo “anche altre sperimentazioni. Quella in corso allo Spallanzani è in fase 1 e la fase 3 dovrebbe avviarsi all’inizio del nuovo anno”. “Come accade sempre in tutte le grandi emergenze, stiamo lavorando su una varietà di vaccini per aumentarne l’efficacia: avendo a disposizione più soluzioni – osserva il ministro – possiamo tutelare maggiormente i cittadini e, la prossima primavera, avere i numeri giusti per una vaccinazione di massa”.