Covid, in Campania i nuovi casi giù del 6,5% in 7 giorni: attualmente sono 106 ogni 100 mila abitanti

In Campania si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti (106) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-6,5%) rispetto alla settimana precedente. È quanto rileva la fondazione Gimbe nell’ultimo monitoraggio che analizza il trend settimanale (6-12 ottobre) relativo alla diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane. Restano sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (occupati per il 5% in Campania) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid.