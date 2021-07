Covid oggi Sardegna, 25 contagi: bollettino 7 luglio

(Adnkronos) – Sono 25 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 7 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.664 i tamponi. In ospedale ci sono 33 pazienti, uno in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.292 persone. Dei 57.355 casi positivi complessivamente accertati, 15.036 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.704 nel Sud Sardegna, 5.173 (+4) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.463 (+12) a Sassari.