Crédit Agricole Italia aderisce alla convenzione tra Sviluppo Campania e Abi per facilitare l’erogazione di agevolazioni a beneficio delle imprese del territorio in un’ottica di sostegno alla ripresa del tessuto economico e produttivo locale. “Crédit Agricole Italia – si legge in una nota dell’Istituto – mette a disposizione la sua competenza specifica sul settore, nonché finanziamenti dedicati per le realtà che necessitano di ulteriore supporto al fine di realizzare gli investimenti agevolati dalla Regione diretti a sostenere l’attività di artigiani e commercianti del territorio. Il Gruppo, che ha recentemente messo in campo un forte programma di interventi a livello nazionale, rafforza ulteriormente la sua posizione di partner bancario di riferimento anche per Micro, Piccole e Medie imprese. La Campania è una regione ricca di potenzialità in cui la Banca ha intrapreso un percorso di consolidamento e crescita continua”.