Cultura, Creative Innovation Lab: via alla call da 5,4 milioni di euro

Dall’8 dicembre sarà aperto il bando Creative Innovation Lab nell’ambito del programma Europa Creativa. Il Creative Innovation Lab incentiverà gli attori di diversi settori culturali e creativi, compreso l’audiovisivo, a progettare e testare soluzioni innovative per le sfide principali, con un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi.

Il bando ha lo scopo di promuovere la cooperazione politica e le azioni innovative a sostegno di tutti i settori del Programma, promuovendo un ambiente mediatico diversificato, indipendente e pluralistico e l’alfabetizzazione mediatica, favorendo così la libertà di espressione artistica, il dialogo interculturale e l’inclusione sociale.

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: essere persone giuridiche (enti pubblici o privati); essere stabiliti in uno dei Paesi eleggibili, ossia: Paesi partecipanti a Europa Creativa, Stati membri dell’UE (compresi i Paesi e i territori d’oltremare (PTOM)), Paesi non UE (Paesi SEE elencati e Paesi associati al Programma Europa Creativa). Il budget disponibile per il bando equivale a 5.438.131 euro.

La call è aperta fino al 20 aprile 2023, le domande devono essere presentate sul portale Funding&Tenders.