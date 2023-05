Diritto tributario e transizione fiscale, seminario alla Federico II

Ulteriore e penultimo appuntamento nell’Aula Magna dell’Università Federico Ii di Napoli , a Via Cesare Battisti 15 , nell’ambito del ciclo di seminari su “ Il diritto tributario: tematiche sostanziali e processuali: La transazione fiscale -Profili Innovativi” : Lunedì 15 Maggio 2023 la conferenza è iniziata con gli indirizzi di salito dell’ Avv. Mimmo Napoletano, Tesoriere A.N.T.I. Sezione Campania, che ha sottolineato in particolare che l’incontro è il penultimo della serie di incontri sulle Transazioni di Scale ovvero le nuove possibilità per regolare il debito in forma agevolata. Inoltre ha consigliato vivamente di scaricarsi l’App intuitiva all’interno di un nuovo corso di perfezionamento per le competenze giuridiche dei giovani avvocati tributari nell’ambito di Napoli Nord. Era atteso quindi il Dott. Eraldo Turi, Presidente del Consiglio ODCEC di Napoli, dell’ Avv. Gianluca Lauro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, dell’Avv. Immacolata Troianiello, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Ha moderato il Dott. Bruno Miele, Direttivo ANTI della Campania e nell’ambito dell’incontro erano attese le relazioni della Prof.ssa Clelia Buccico, Ordinario di Diritto Tributario -del Dipartimento di Economia Università della Campania “Luigi Vanvitelli” dal titolo “ La fisionomia dell’istituto in rapporto al “dogma” dell’indisponibilità del tributo” sostituita da Ottavio Nocerino per motivi personali ; la relazione del Dott. Pasquale Fabbrocini, Capo Settore persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese minori, enti non commerciali della Direzione Regionale Entrate Campania, dal titolo : “ Transazione fiscale nella prassi dell’Agenzia delle Entrate” ed in particolare la ricerca di un processo di sintesi dove esistono interessi contrapposti . La materia è in corso di evoluzione . Egli ha delineato l’iter logico seguito per una transazione fiscale con criticità e fattori di vantaggio. Come riferimenti legislativi è partito dalla circolare 34/E 2029 dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente era attesa la relazione del Dott. Maurizio Corciuolo, ODCEC di Napoli “ Il parametro valutativo della “convenienza economica” nella nuova transazione fiscale: osservazioni in punto di riparto giurisdizionale “; la relazione dell’ Avv. Maddalena Napolano, Avvocato – Dottore di Ricerca in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” dal titolo “ Transazione fiscale e reati tributari”, ove l’Avvocato ha analizzato come oggi si cerchi di adoperare forme attenuate del contenzioso proprio perché questi può facilmente essere un imprenditore che è stato danneggiati dalla crisi e dalla pandemia. La sua analisi sulle rilevanze penali del mancato pagamento ha fatto luce sulla materia che oggi resta ancora in discussione ; attesa anche la relazione del Dott. Francesco Cossu, Docente di Diritto Commerciale – Università Telematica Pegaso; Presidente ANTI Campania, direttore del periodico Essere Giovani del Centro Studi Filosofici Samuel Ullman e Console Generale dello Zambia, dal titolo “ Il trattamento dei crediti fiscali e contributivi nella composizione negoziata”. La partecipazione attribuisce tre crediti formativi e gli atti dei seminari verranno raccolti e pubblicati sotto forma di Collettanea. Il Comitato organizzativo/scientifico era così composto : Prof.ssa Giovanna Petrillo; Prof. Dott. Francesco Cossu; Avv. Mimmo Napoletano; Dott. Vincenzo Napoletano; Dott. Bruno Miele; Dott. Alessandro Lazzarini; Dott. Pietro Fragomeni; Dott. Angelo Ambrosio. Il Coordinamento è stato dell’Avv. Domenico Nicchio , dell’ Avv. Giulio Mojo , della Dott.ssa Adriana Rizzo. Esisterà un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente? Gli ultimi avvenimenti sembrano remare contro ma questo esercizio professionale contiene proprio questo pathos che è l’intenzione sinergica per il futuro. Chi volesse altre informazioni sugli argomenti trattati e su tutto ciò che comcerne la partecipazione al Seminario compresi gli appuntamenti in passato e futuro può scrivere a: segreteria@ ildirittotributario.it.