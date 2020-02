Ecogena (Acea) con Acer per efficientamento energetico edifici

Rma, 3 feb. (Adnkronos) – Puntare sull’efficienza energetica per mettere in atto una vera e propria trasformazione degli edifici, in un’ottica di rispetto per l’ambiente. È quanto stabilisce la nuova convenzione sottoscritta tra Ance Roma (Acer), Associazione costruttori edili di Roma e Provincia, ed Ecogena, Energy Service Company del gruppo Acea, specializzata in soluzioni di efficienza energetica e servizi tecnologicamente avanzati per la produzione combinata di energia termica ed elettrica.

L’obiettivo è quello di progettare, sviluppare e realizzare un aggiornamento impiantistico degli edifici della Capitale, ad uso condominiale e produttivo, attraverso il meccanismo di cessione del credito, derivante dalle agevolazioni Sismabonus ed Ecobonus.

Con la firma del protocollo, Ecogena, Ance Roma e le imprese associate svilupperanno in maniera congiunta le attività di analisi e valutazione delle opportunità di interesse relative all’efficientamento energetico degli edifici. La società del gruppo Acea gestirà la progettazione preliminare ed esecutiva, nonché il coordinamento ed il finanziamento dell’intero progetto, mentre le imprese coinvolte di volta in volta si occuperanno degli aspetti realizzativi, con il ruolo di prestatori d’opera.

“Le attività di efficientamento energetico degli edifici ad uso condominiale e produttivo, messe in atto attraverso gli strumenti normativi dell’Ecobonus e del Sismabonus, nonché nei lavori ad essi propedeutici e connessi, rappresentano una grande opportunità per i condomini che possono accedere alla riqualificazione dell’immobile a condizioni fortemente agevolate e una importante occasione di sviluppo per il settore con la creazione di nuovi posti di lavoro e un’attenzione concreta all’ambiente e alla sostenibilità”, commenta il presidente di Ance Roma – Acer, Nicolò Rebecchini commentando la nuova convenzione sottoscritta tra Acer ed Ecogena, Energy Service Company del gruppo Acea.

“Sostenibilità e efficienza energetica sono due linee guida di tutto il Gruppo Acea e questa convenzione si inserisce pienamente in questo approccio. Con questa iniziativa Acea conferma inoltre il suo impegno nei confronti dei cittadini, attraverso il rinnovamento degli edifici che inciderà in maniera positiva sul miglioramento del territorio”, sottolinea il presidente di Ecogena, Francesco Del Pizzo, commentando la nuova convenzione sottoscritta tra Acer ed Ecogena, Energy Service Company del gruppo Acea.