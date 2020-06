Elezioni: M5S, settembre unica finestra possibile

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Il Dl elezioni è stato approvato a Montecitorio e ora si attende il passaggio definitivo al Senato. Con l’approvazione di questo provvedimento si rinviano in autunno le elezioni regionali, comunali, suppletive per il Senato e il referendum per il taglio dei parlamentari. Inoltre con il cosiddetto election-day, queste elezioni vengono accorpate in un’unica tornata elettorale, suddivisa nei giorni di domenica e lunedì. Una proposta che portiamo avanti da tempo, soprattutto perché richiamare i cittadini alle urne a più riprese comporterebbe maggiori rischi per la salute”. Lo affermano i componenti della commissione Affari costituzionali della Camera del Movimento 5 stelle.