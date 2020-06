Fase 3: Confintesa, ‘bocciato all’Ars emendamento bonus per gli operatori sanitari’

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) – “Eroi sulla carta, morti reali e sacrifici non diciamo vani perché hanno in ogni caso salvato vite umane, ma quantomeno non riconosciuti con atti importanti. Come al solito la “Politica Italiana” si è riempita la bocca di elogi per il personale sanitario che in questi mesi si è sacrificato, con la vita, con orari assurdi e spesso combattendo anche con una inadeguatezza strutturale della sanità in merito ai primi protocolli utilizzati ed alla mancanza costante di DPI nei momenti più bui della pandemia”. E’ la denuncia di Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità.