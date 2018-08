Ferrovie, salta linea elettrica: caos sulla Roma-Napoli

Mattinata da incubo, quella di oggi, per tanti utenti della linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli a causa di un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Latina e Priverno Fossanova. Consistenti i ritardi subiti dai treni, in media di 90 minuti fino a 240. Quattro regionali sono stati cancellati e sei limitati nel percorso. Altri convogli, come informa Rfi, sono stati deviati sulla Roma-Napoli, via Cassino. Per fronteggiare la situazione istituiti bus sostitutivi. La circolazione, rallentata dalle ore 5, sta tornando lentamente alla normalita’ dopo molti disagi.