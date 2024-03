Forza Italia, a Napoli la festa per i 30 anni dalla vittoria del ’94: ci sarà anche Tajani

“Un evento a Napoli per celebrare insieme al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, i 30 anni dalla vittoria di Forza Italia alle elezioni del 27 marzo 1994 che ha cambiato la storia recente in Italia”. E’ l’annuncio del coordinatore regionale del partito in Campania, Fulvio Martusciello. La manifestazione “30 anni di storia politica e successi” si terrà mercoledì 27 marzo alle ore 17.30 all’Hotel Ramada di Napoli. “All’inizio del 1994 la “gioiosa macchina da guerra” – ricorda Martusciello – era pronta a impadronirsi di un Paese nel quale i due storici partiti, Dc e Psi erano stati delegittimati e decimati dalle inchieste dei pm di “Mani pulite”. Silvio Berlusconi, uno straordinario imprenditore, espressione del talento italiano, annunciò a gennaio la sua “discesa in campo”. In due mesi Forza Italia – prosegue l’eurodeputato – raccolse l’eredità della Dc, del Psi, dei moderati e degli anticomunisti che non volevano cedere ad un potere arrogante senza legittimazione democratica. Della storica vittoria del 1994 – afferma Martusciello -a noi, oltre all’orgoglio di aver salvato il Paese, resta l’eredità ideale e politica di Silvio Berlusconi”. “In Campania – sottolinea il senatore e vice coordinatore regionale Francesco Silvestro – interpretiamo il pensiero politico di Silvio Berlusconi rappresentando le categorie professionali, i ceti produttivi, le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto del Paese reale. I risultati elettorali e le adesioni crescenti – conclude Silvestro – ci stanno premiando”.