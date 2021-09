Fs, problemi sulla linea elettrica: rallenta la circolazione dei treni da e per Napoli

Dalle 6,10 la circolazione dei treni in partenza e in arrivo a Napoli Centrale subisce rallentamenti, cancellazioni e modifiche per un problema tecnico alla linea elettrica necessaria al sistema di trazione delle locomotive. L’inconveniente ha reso inutilizzabili 12 binari di stazione come riferisce Fs, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, intervenuti subito, hanno già restituito alla circolazione tre binari e sono al lavoro per ripristinare il regolare funzionamento anche degli altri nove, con una prima stima di riattivazione alle ore 9,30 circa. La ridotta capacità della stazione sta comportando modifiche alla programmazione con cancellazioni, deviazioni, navette bus da e per Napoli Centrale. Informazioni e assistenza alle persone vengono forniti da Rfi e dalle imprese di trasporto.