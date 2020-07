Gestione della sicurezza, via ai corsi all’Università Giustino fortunato

di Salvatore Pignataro

Al via le iscrizioni al Corso di formazione universitaria in “SAFETY & SECURITY NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE” presso l’Università Giustino Fortunato. Il Corso è finalizzato a trasmettere competenze specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati alla gestione della sicurezza in presenza di pubbliche manifestazioni, dalla partita di calcio che richiama migliaia di spettatori alla piccola sagra di paese con poche centinaia di persone. Possono accedere al Corso coloro che sono in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore di durata quinquennale o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Il Corso è suddiviso in sette moduli di cui uno di verifica che comprendono specifici argomenti funzionali alle discipline. Tra i docenti del Corso Francesca D’Alessandro, Salvatore Pignataro, Domenico Giannetta, Luca Lecisotti, Melissa Giannetta e Ivano Leo. Il percorso formativo avviene in modalità on-line. La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza obbligatoria pari all’80% della durata complessiva del Corso. La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma E-learning dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. L’ ammissione e l’iscrizione al Corso prevede la compilazione del modulo di ammissione/iscrizione, scaricabile on line e disponibile sul sito dell’ Università Giustino Fortunato di Benevento. Le iscrizioni di concluderanno il prossimo 30 agosto 2020. La quota di iscrizione e frequenza è di Euro 600,00 (Euro seicento). Il Corso universitario è particolarmente indicato non solo per i dirigenti di associazioni di volontariato, esponenti delle forze dell’ordine ma anche per i funzionari comunali addetti al rilascio di autorizzazioni per l’organizzazione e gestione degli eventi.