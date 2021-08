Al via il Dipartimento di Criminologia e Sociologia Forense dell’Università internazionale de Montaigne

E’ stato appena attivato il Dipartimento di Criminologia e Sociologia forense presso l’Istituto Universitario pubblico non statale Unidemontaigne, iscritto all’anagrafe Nazionale delle Ricerche del Miur e affiliato al Cesa Centro Europeo per gli Studi Avanzati Scuola di Studenti Universitari Internazionali e di Studi internazionali, post-laurea e ricerca ai Più Alti Standard di Qualità nella Formazione Accademica Professionale Internazionale. La proposta formativa di Unidemontaigne consiste in corsi di laurea, master e post-laurea, specifici dottorati di ricerca, al più alto livello, formazione professionale, arricchiti con numerosi contributi di Università e centri di Ricerca italiani in Italia e all’estero, nell’ottica di una formazione accademica d’eccellenza certificata con il rilascio di titoli con valore legale in Italia, riconosciuti secondo le leggi europee vigenti. Convenzione di Lisbona del 11/04/1997 (legge 11/07/2002 n. 148). Il Dipartimento di Criminologia e Sociologia Forense unisce il Dipartimento di Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità. “Questo nuovo progetto didattico – spiega Jenny Ruggeri, rettrice dell’Ateneo, formerà un profilo culturale e professionale specialistico che, caratterizzato da una solida conoscenza sociologica, criminologica, politologica e di analisi statistica, unitamente a specifiche conoscenze storico-filosofiche, antropologiche e giuridiche, possa operare nei settori dell’analisi sociale, con particolare riferimento alle problematiche della sicurezza e del crimine incidenti negli scenari complessi della società contemporanea. Questo Dipartimento – conclude la Rettrice prof.ssa Jenny Ruggeri – consentirà l’accesso al percorso per l’acquisizione del profilo di criminologo expert e senior (ai sensi della norma UNI- 11783:2020, Attività professionali non regolamentate. Criminologo. Requisiti di conoscenza, abilità e competenze). Oltre alla rettrice prof.ssa Jenny Ruggeri, il Direttore Dipartimento di Criminologia e Sociologia Forense – Cattedra di Criminologia sarà il prof. Andrea Torcivia attuale direttore del Laboratorio Cesfat di Palermo. Gli altri docenti titolari di cattedra sono: il Vincenzo Torricelli Cattedra di Sociologia Relazionale, Francesca Tuzzolino, Cattedra di Diritto Pubblico e Privato. Marco Falcone Cattedra di Criminologia Investigativa, Salvatore Vitrano Cattedra di Diritto Penale, Giuseppe Lodeserto – Cattedra Digital Forensics (Investigazione Digitale Forense) e Salvatore Pignataro Cattedra di Politiche e Strategie Operative per la Sicurezza Urbana.