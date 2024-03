Gianni Franco Papa a.d. di Bper e nuovi top manager per Intesa Sanpaolo, grandi manovre nelle banche italiane

Grandi cambiamenti nel settore bancario italiano. Si apre una stagione di nomine nei top management. La prima a muoversi è Bper Banca, che per il ruolo di amministratore delegato sceglie Gianni Franco Papa. Banchiere di lungo corso, già presidente di Carige e Banca Cesare Ponti, in passato è anche capo dell’area Europa Centro Orientale e successivamente direttore generale di UniCredit. Si muove anche Intesa Sanpaolo, con Luca Bocca che è ormai sicuro dell’incarico di capo dell’area finanziaria al posto di Stefano Del Punta, che dopo 11 anni passa ad altro incarico. Promozione nel board, invece, per Nicola Fioravanti.