Gionata Bosco è il nuovo presidente della Camera di commercio italiana a Singapore

La Camera di commercio italiana a Singapore (Iccs) ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo per il triennio 2022-2025. La presidenza del nuovo board è stata affidata a Gionata Bosco, general manager di Vimar Asia Pacific Pte Ltd con oltre 15 anni di esperienza alle spalle e una consolidata expertise nell’area delle relazioni con il Sud Est Asiatico oltreché con Cina e Europa. La vice presidenza è stata assegnata a Paolo Misurale, partner di Bain &Co e il ruolo di tesoriere a Ho Long Shiuan, regional vice president of Finance di Menarini Asia Pacific.

Obiettivi al centro della presidenza, si legge in una nota, “sono la collaborazione sinergica tra Italia e Singapore volta al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e lo sviluppo nella città Stato dei comparti del Made in Italy a maggiore contenuto di innovatività”.

Presenti nel nuovo Consiglio direttivo della Camera, rappresentanti di primo piano dell’industry Made in Italy e della finanza tra cui Ferrari, Intesa Sanpaolo, Petrone Group, Menarini e TOD’s e Manager italiani di importanti aziende internazionali come Bain &Co. e Facebook META.

“Nel contesto di attualità, segnato dalla ridefinizione degli equilibri geopolitico-economici e da scenari in continua evoluzione, è essenziale portare avanti obiettivi strategici ben definiti. L’Area Asean che conta oltre 660 milioni di abitanti e economie dinamiche e in forte espansione non può che essere di interesse per il tessuto produttivo italiano – ha dichiarato Gionata Bosco –. Scouting e implementazione delle opportunità di business, una rete bilaterale di rapporti commerciali sempre più coesa e la creazione di nuove aree di interscambio e specializzazione del nostro Made in Italy a Singapore, sono le finalità centrali del mandato che il nuovo board of directors di Iccsperseguirà”.

Nell’ottica di potenziamento delle opportunità di business, Iccsha dato inoltre il via all’apertura del Singapore Italian Business Council, primo hub in Italia per lo sviluppo del business Italia-Singapore e motore per l’internazionalizzazione del Made in Italy nella città-Stato.

Il Singapore Italian Business Council, anche alla luce dell’evoluzione delle modalità di lavoro post Covid, ha lo scopo di rappresentare un punto di contatto stabile con la business community italiana interessata al Sud Est asiatico e fungerà da collettore di nuove opportunità commerciali per il business Made in Italy e da leva di sviluppo e internazionalizzazione per le PMI italiane.

Si tratta di un punto di riferimento e primo contatto per le imprese Made in Italy e di un hub per preservare e potenziare le relazioni di interscambio in corso, potenziando l’operatività e l’efficacia dei progetti portati avanti dalla Camera con partner strategici e sulla scia di quanto realizzato nel recente accordo di partnership con l’Economic Development Board di Singapore (Edb).