Giuliano Amato nominato dal Coni garante del Codice di comportamento sportivo

Sono state approvate, nel corso della Giunta del Coni di oggi, due delibere di proposta al Consiglio Nazionale, entrambe approvate: la prima sulla nomina di Giuliano Amato quale Garante del Codice di Comportamento Sportivo al posto del dimissionario Corrado Calabrò; la seconda di riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale della Disciplina Sportiva Associata FederKombat. Sono state aggregate alla Federhockey il Lacrosse e il Floorball, mentre il Cheerleading è stato aggregato alla Federdanza. La Giunta ha poi espresso unanime apprezzamento per la scelta di Casa Italia a Parigi 2024 nel segno di De Coubertin. E’ stato approvato il nuovo Club Olimpico per le discipline invernali in vista di Milano Cortina 2026.