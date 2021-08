Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani, martedì 24 agosto, sarà ad Amatrice per partecipare alle celebrazioni in occasione dell’anniversario del sisma del 2016. Alle ore 10.25 – Deposizione di una corona di alloro alla base del Monumento in memoria delle vittime del terremoto presso il parco ‘Giovanni Minozzi’. Alle ore 11.00 – Santa Messa presso il campo sportivo ‘Paride Tilesi’. Si legge in una nota di palazzo Chigi.