Grandi Stazioni, gara da 162 milioni di euro: offerte entro il 17 Giugno

Grandi Stazioni Rail Spa ha pubblicato una gara in due lotti per un valore complessivo di 162 milioni di euro (inclusi eventuali incrementi previsti dal bando). La procedura si conclude con la stipula con l’aggiudicatario di un accordo quadro di quattro anni per eseguire lavori di “manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento a norma e rifacimento di fabbricati e impianti nei complessi immobiliari delle grandi stazioni ferroviarie, inclusa la progettazione esecutiva per porzioni di opere”. Il primo lotto vale 88,8 milioni in totale e prevede lavori negli scali di Roma Termini e Roma Tiburtina. Il secondo lotto vale 73,2 milioni in totale e prevede lavori negli scali di Bologna Centrale e Firenze S.Maria Novella. Offerte entro il 17 giugno prossimo.