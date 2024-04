Intelligenza artigianale, l’idea della Stazione Sperimentale Pelli nella Giornata nazionale del Made in Italy

Nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal MIMIT, la SSIP ha organizzato, in collaborazione con la Regione Campania, l’evento dal titolo: Intelligenza Artigianale – Ricerca, Innovazione e formazione a supporto delle eccellenze del Made in Italy.

L’appuntamento il 15 aprile 2024 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la sede SSIP nel parco tecnologico Adriano Olivetti di Pozzuoli.

L’evento SSIP sarà articolato in diversi momenti, che prevedono sia un percorso di visita che espositivo, presso laboratori ed infrastrutture della sede, sarà aperto a studenti, imprese, professionisti del settore, con un momento di riflessione condivisa sui temi della sostenibilità e circolarità del Made in Italy, nell’ambito di un Workshop promosso in collaborazione con il Partenariato Esteso MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile.

La Fondazione MICS, di cui la SSIP è socio partner, è l’ente gestore della più grande azione volta a promuovere la ricerca di base in forma di partenariato esteso mai realizzata nel nostro Paese, sui temi della Circolarità e Sostenibilità dei prodotti e dei processi del Made in Italy. Un ambizioso programma finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca grazie ai fondi dell’Unione Europea – nell’ambito del Programma NextGenerationEU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), la cui valenza strategica sarà richiamata nell’ambito del workshop.

“Collaborazione istituzionale, a diversi livelli, con la Regione ed il Governo, gioco di squadra esteso agli Enti di Ricerca, alle Università, alle imprese, per lavorare a nuovi asset tecnologici e per costruire percorsi innovativi e di crescita per tutto il Made in Italy e, per quanto attiene la SSIP, per l’intera filiera pelle e cuoio” è quanto dichiara Edoardo Imperiale direttore generale della SSIP.

“Con i progetti presentanti a valere sul bando MICS – del valore complessivo di 15 milioni di euro- in fase di valutazione da parte del Politecnico di Milano, sarà possibile – ha poi ricordato – esplorare nuove progettualità sul cuoio, selezionare topics di sicuro interesse per l’innovazione sostenibile e circolare della filiera del cuoio, una attività utile le micro, piccole, medie e grandi imprese. Approfondiremo, nella intera giornata, questi ed altri temi con autorevoli interlocutori”.

Interesse significativo da parte delle imprese sul bando a cascata, numeri che Imperiale ricorda e che fotografano il dinamismo del tessuto produttivo. “Sono state presentate, in relazione al bando, complessivamente 148 proposte per un investimento complessivo pari ad oltre 76 milioni di Euro, per agevolazioni richieste di circa 60 milioni. Le proposte presentate, che prevedono la copertura di tutti gli Spoke, coinvolgono oltre 250 imprese. Sono 87 le proposte che prevedono investimenti nel Mezzogiorno e 20 quelle che prevedono il coinvolgimento di OdR”.

“Le nuove sfide dell’Industria 5.0, verso le quali tutti dobbiamo tendere, mettono le competenze, le risorse umane al centro dei nuovi processi di innovazione. E’, l’aspetto umano, elemento imprescindibile per agganciare, governare, strutture i percorsi delle nuove tecnologie. E ‘questo lo spirito che ci anima, è questo – ad esempio- lo spirito che anima esperienze come la ‘Scuola del Guanto’ che pure sarà centrale”.

Nel corso dell’evento, si terrà anche una dimostrazione pratica ed illustrativa interamente dedicata all’arte guantaia, a cura di tre guantai napoletani Alessando Pellone – Gala gloves, Francesco Ricciardiello – Artigiano del guanto e Massimiliano Andreano – Andreano shop.

Un momento particolare, volto a mostrare nel concreto la realizzazione di un guanto, con anche una dimostrazione manuale e artigianale che consentirà ai partecipanti di osservare le operazioni di “smasso” e di taglio di una pelle da guanto eseguite secondo il know how di un “maestro guantaio”, in un’esperienza che costituisce un unicum nel suo genere.

L’appuntamento è stato organizzato anche grazie a Chiroteca Business Network, rete sinergica tra la SSIP, l’Unione Industriali Napoli, LINEAPELLE, Gargiulo Leather srl, Gala gloves, Artigiano del guanto e Andreano shop, che rappresentano aziende storiche attive nella filiera della pelle. Questo progetto è in sintonia con le attività della “Scuola del Guanto” promossa dalla SSIP, il cui scopo è quello di promuovere e tutelare quest’antica e nobile arte.

Il workshop, in programma dalle ore 11 e 30, sarà invece nello specifico incentrato sulla valorizzazione delle progettualità di MICS in grado di promuovere sinergie tra i settori della moda, dell’automazione, dell’automotive e del design, attraverso la condivisione di competenze di ricerca fondamentali in materia di approcci interdisciplinari, che vanno dalla green chemistry, alle nuove tecnologie abilitanti per l’innovazione e il monitoraggio di prodotto e processo e la gestione circolare degli scarti di produzione in un’ottica di Simbiosi Industriale.

Durante il workshop è previsto un momento di collegamento con la sede di Milano di MICS, che ospita l’evento in programma in contemporanea, dal titolo “Il futuro del Made in Italy visto da MICS: l’alleanza università-aziende per l’innovazione”; lo svolgimento di contemporanea delle due iniziative MICS, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, conferma la natura nazionale e capillare del partenariato, una realtà in grado di radicarsi ed alimentarsi presso tutti i principali nuclei strategici sul territorio nazionale, che esprimono eccellenze produttive e competenze tecnologiche in materia di innovazione sostenibile e circolare del Made in Italy.