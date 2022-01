“Jean Monnet”, portare l’Ue a scuola: sovvenzioni fino a 30mila euro

Portare l’insegnamento delle questioni europee, dai valori alla storia, dalla cultura al funzionamento delle istituzioni, negli istituti scolastici e di formazione professionale, per l’interesse e la partecipazione all’Unione europea nelle nuove generazioni. E’ l’obiettivo dell’iniziativa “Jean Monnet, apprendere l’Ue a scuola”, a cui sono invitati a partecipare tutti i Paesi aderenti al piu’ vasto programma Erasmus+. Per le scuole e gli istituti di formazione che intendono candidarsi la sovvenzione massima è di 30 mila euro, pari all’80% dei costi totali. Le attivita’ devono avere una durata minima di tre anni consecutivi, svolgersi durante l’anno scolastico per almeno 40 ore e possono strutturarsi come settimane di progetto, visite di studio o altre attivita’ immersive. Le attivita’ possono essere comprese autonomamente o con il sostegno di organizzazioni, su e associazioni. Il bando è aperto fino al 1° marzo. Piu’ informazioni qui: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2650.