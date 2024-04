La collezione primavera estate 2024 di Alessio Visone è un inno all’amore. Domani la presentazione al Vesuvio

Un inno all’amore che si trasforma in energia creativa, tocco magico che crea bellezza e armonia. “Amo, Ale” è il titolo della collezione primavera estate 2024 dello stilista Alessio Visone dedicata all’essenza misteriosa del fascino femminile, alla capacità di sedurre indossando l’abito ideale, che rispecchia ed esalta la propria unicità. Tra redingote princesse, gonne longuette con tasche o piegoni, giacche ipereleganti con cappuccio, caftani e tute ricamate, creazioni haute couture e gilet preziosi, chemise di seta e tailleur gessati, robe manteau con maniche boufflé e guizzi animalier, prende corpo e anima una silhouette morbida e sensuale, accarezzata da tessuti impalpabili e leggeri come brezza marina e disegnata da sapienti tagli sartoriali. Trasparenze ton sur ton e scollature imprevedibili svelano spalle e schiene, le linee si allungano e le proporzioni restano equilibrate e armoniose in un gioco timeless chicness.

Avvolgente e coinvolgente, il mood love in passerella si illumina di bagliori silver&gold e di sottili suggestioni Fifties.

La tavolozza dei colori va dalle tonalità più neutre e naturali al verde salvia e al rosa fucsia, dal blu al total black mentre le fantasie floreali si alternano a giochi geometrici di righe e quadretti. Gli accessori, imperdibili e superfashion, sono fibbie, orecchini e bracciali alla schiava con il logo della collezione.

L’appuntamento è venerdì 12 aprile alle 19.00 al Grand Hotel Vesuvio di via Partenope. La prenotazione è obbligatoria al numero 081.421390.