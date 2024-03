La lezione di Einaudi a 150 anni dalla nascita: via alle celebrazioni. A Roma convegno in diretta streaming

Il 25 marzo prendono il via le celebrazioni che proseguiranno tutto l’anno per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi. Per commemorare il grande pensatore liberale di caratura internazionale e primo presidente della Repubblica eletto, lunedì presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio in Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, si terrà il convegno scientifico inaugurale dal titolo “L’insegnamento di Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita”.

Il convegno prevede un messaggio di saluto di Giuseppe Vegas, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, del presidente onorario Roberto Einaudi, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e una prolusione del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Seguiranno le relazioni scientifiche di Giovanni Farese, Roberto Pertici, Angelo Maria Petroni.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web di Einaudi 150 e su corriere.it, a partire dalle ore 11.

“Conoscere per deliberare, la contemporaneità del pensiero di Einaudi emerge attraverso la sua capacità di fornirci un metodo tangibile per accedere alla conoscenza e sviluppare uno spirito critico. Un approccio che ci consente di comprendere non solo la complessità dei fenomeni contemporanei, ma anche di riconoscere e contrastare le false narrazioni che permeano il nostro contesto informativo. Il senso e il proposito dell’attuale celebrazione è proprio questo, aprire un dialogo con gli italiani di domani per offrire loro un metodo guida per il loro futuro – dichiara Giuseppe Vegas, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi.

Il Comitato, composto da istituzioni pubbliche e private, avrà il compito di coordinare gli eventi dedicati a Luigi Einaudi che si svolgeranno nell’arco dell’anno organizzati da Fondazioni, Istituti di Ricerca, Associazioni, Comuni, Scuole e Università. Un’opera di divulgazione per diffondere a livello nazionale e internazionale l’importanza della figura del primo presidente della repubblica, non solo mediante eventi congressuali e relazioni scientifiche, ma anche attraverso la tutela e il recupero dei luoghi a lui legati.

Il programma dell’evento è disponibile sul sito Eianudi 150: https://einaudi150.it/linsegnamento-di-luigi-einaudi-a-150-anni-dalla-nascita/

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Maggio 2024

a Milano seminario di studio su Luigi Einaudi, economista organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

seminario di studio su organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 9 e13 maggio 2024 a Torino l’incontro Einaudi federalista nell’ambito del Salone Internazionale del Libro che si svolgerà al Lingotto Fiere organizzato dal Movimento Europeo Italia

1 giugno 2024 a Torino: nell’ambito della terza edizione del Festival Internazionale dell’Economia (tema dell’anno: Chi possiede la conoscenza), Veronica de Romanis, Domenico Siniscalco e Giuseppe Vegas terranno una conferenza einaudiana dal titolo Conoscere per deliberare. Il festival è organizzato dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto, aderente al Comitato.

25 e 26 settembre a Roma la School of Government della LUISS Guido Carli organizza una giornata di studio dedicata a Luigi Einaudi uomo delle istituzioni

Autunno 2024:

Concerto a Roma, di Ludovico Einaudi , pianista e compositore di fama internazionale, figlio dell’editore Giulio Einaudi e nipote di Luigi .

A Milano il Seminario einaudiano all'Università Cattolica del Sacro cuore organizzato, tra gli altri, da Giuseppe Vegas

A Roma l'evento Einaudi Senatore. Un terreno poco esplorato, messo a fuoco da Luigi Gianniti, direttore del servizio studi del Senato. Operazione nella quale è coinvolto Marcello Pera, che ha vigilanza dell'archivio storico

A Torino a Palazzo d'Azeglio, nella sede della Fondazione e alla presenza del Presidente della Repubblica, si svolgerà il convegno per presentare l'Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi.

Marzo 2025: a Torino la Biennale della democrazia

Nell’ambito delle iniziative didattico-formative, è stata formulata l’ipotesi di organizzare un concorso, rivolto principalmente agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e avente ad oggetto l’opera di Luigi Einaudi. Tale progetto è stato ideato anche in considerazione del fatto che oltre 100 istituti di ogni ordine e grado in Italia portano il nome di Luigi Einaudi.

Calendario completo disponibile sul sito: https://einaudi150.it/tutti-gli-eventi/