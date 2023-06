La vacanza come riscoperta delle proprie radici, a Sorrento un convegno sulle prospettive del turismo

“Turismo delle origini e nuove frontiere per lo sviluppo turistico del Paese”. E’ il titolo del convegno che si terrà a Sorrento venerdì 9 giugno, a partire dalle ore 10,30, nella sala Torquato Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento.

Ad avvicendarsi al tavolo dei relatori Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, Luigi Di Prisco, presidente del consiglio comunale di Sorrento, Giorgio Silli, sottosegretario di Stato al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Francesco Giacobbe, segretario della IX commissione permanente Turismo del Senato, Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, Santo Pappalardo, componente del cda dell’Enit, Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale progetto Pnrr “Turismo delle radici”, Costanzo Iaccarino, componente del direttivo nazionale Federalberghi, moderati dal giornalista Vincenzo Lamberti.

L’evento è organizzato dal Comune di Sorrento con lo scopo di far conoscere le potenzialità di questo progetto nell’anno che è dedicato proprio al “Turismo delle origini”, fornendo idee e prospettive per intercettare nuovi flussi, destagionalizzare il turismo ed ampliare l’offerta contribuendo allo sviluppo di aree e attività fino ad oggi ritenute marginali.

Il turismo delle origini non ha una denominazione univoca, è conosciuto anche come turismo delle radici o di ritorno, ed è generato dai migranti che si recano in vacanza nel Paese di origine, spesso dopo esserne stati lontano per lungo tempo, o dai loro discendenti che vogliono visitare e conoscere la terra di origine della loro famiglia. Il viaggio e il relativo soggiorno nella terra natale costituiscono un’esperienza ad alto contenuto emotivo: per i primi rappresentano infatti l’occasione per rivedere i propri cari e soprattutto ritrovare i luoghi che hanno segnato la propria vita prima di partire. Per i secondi diventa un modo per ricercare le proprie radici e scoprire i luoghi in cui hanno vissuto gli avi, specialmente per coloro che hanno perso in parte o totalmente il legame con la terra di origine.