L’Atalanta vince a Salerno 2-1 e aggancia la Roma

Roma, 6 mag. (askanews) – L’Atalanta approfitta degli insuccessi delle rivali per la Champions e batte in rimonta 2-1 la Salernitana, raggiungendo la Roma a quota 60 in classifica a una settimana dallo scontro diretto. Il primo tempo vede una Salernitana pimpante: minuto 18, Tchaouna parte sul filo del fuorigioco, salta De Roon e col mancino batte Carnesecchi per la rete dell’1-0. La ripresa vede ancora gli uomini di Colantuono partire forte, ma la solita morbidezza difensiva emerge in poco tempo: prima Scamacca è bravissimo a sfruttare l’assist di Pasalic e a trovare il gol dell’1-0 da pochi passi, poi il solito Koopmeiners lascia partire un sinistro potente e preciso dai 25 metri che batte ancora Fiorillo, trovando così il gol del 2-1 che significa sorpasso. L’ultimo sussulto lo regala ancora Tchaouna, ma il classe 2003 arriva stanchissimo al tiro e spara alto. E così l’Atalanta, pur soffrendo, porta a casa 3 punti fondamentali nella sua rincorsa Champions.