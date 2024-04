L’Atex: Accessibilità in Penisola sorrentina, al tavolo anche il Ministero. Ora coinvolgere le Fs

Dall’Atex Campania (l’Associazione regionale del turismo extralberghiero) riceviamo e volentieri pubblichiamo

di Sergio Fedele* e Giovanni Rosina**

Oggi si è riunito il Tavolo Accessibilità Penisola Sorrentina. Ci sempre importante evidenziare due risultati dopo le nostre proposte negli incontri precedenti e nel recente confronto che abbiamo avuto a Roma con il sottosegretario Ferrante quindici giorni fa.

Per prima cosa, con la partecipazione alla riunione di oggi del Sottosegretario Ferrante, è stata recepita la nostra richiesta di coinvolgere il Ministero dei Trasporti al Tavolo Accessibilità Penisola Sorrentina. Fondamentale che tale presenza divenga un riferimento costante. Segnaliamo purtroppo la grande perplessità invece della Regione Campania.

Poi è molto importante che il sottosegretario Ferrante abbia recepito la necessità di coinvolgere Rfi al Tavolo Ferroviario perché occorre un coordinamento tra i gestori Eav (tratta ferroviaria Napoli-Sorrento) e Ferrovie dello Stato (gestore della linea Napoli-Pompei).

Solo così si potrà finalmente, con le necessarie competenze, affrontare e valutare soluzioni che possano finalmente dare un dignitoso servizio ferroviario alla Penisola Sorrentina.

Preoccupante l’informazione trasmessa dal presidente Eav Umberto De Gregorio sui lavori presso Torre Annunziata che tra qualche mese renderanno ancora più tragico l’attuale percorso Napoli-Sorrento. Nessuna novità significativa a nostro avviso né per l’emergenza stradale che per il potenziamento delle vie del mare.

Dopo l’incontro di stasera emerge ancora più pressante l’esigenza di organizzare 3 Tavoli Operativi (strada-ferrovia-vie del mare) che analizzino ed elaborino proposte di breve-medio-lungo periodo da discutere poi periodicamente al Tavolo della Prefettura. Questi 3 Tavoli potrebbero avere come location il Comune di Sorrento.

*presidente Atex Campania

**presidente Atex Sorrento