L’entomologo napoletano Francesco Pennacchio eletto dell’Embo

C’e’ l’entomologo dell’università “Federico II” di Napoli Francesco Pennacchio tra i nuovi membri eletti dell’Embo, l’organizzazione internazionale per la cooperazione nel campo della biologia molecolare. Quest’anno gli scienziati individuati risiedono in 22 Paesi e sono 67 (58 membri eletti e 9 membri associati). I 58 nuovi membri provengono da 15 dei 29 Stati membri dell’Embc – European Molecular Biology Conference. I 9 nuovi associati provengono da 7 Paesi: Argentina, Australia, Canada, Cina, India, Singapore e Stati Uniti. Francesco Pennacchio e’ professore di Entomologia del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II e Presidente dell’Accademia nazionale italiana di Entomologia. Gli studi svolti da Pennacchio nel campo della “fisiologia molecolare delle interazioni multitrofiche degli insetti” e lo sviluppo di nuove strategie di controllo degli insetti dannosi e di protezione di quelli utili basate su queste conoscenze “ricevono, con questa elezione a membro dell’Embo – sottolinea la Federico II – un ulteriore importante riconoscimento del loro valore, che rafforza il precedente successo internazionale ottenuto con il conferimento del Cozzarelli Prize 2013 da parte della National Academy of Sciences Usa”. Il titolo di membro dell’Embo viene conferito a ricercatori ritenuti eccellenze nella loro attività scientifica. A riconoscere loro questa onorificenza, per gli importanti risultati ottenuti nel campo delle scienze della vita, sono tutti i membri dell’Embo, comunità scientifica che ad oggi annovera 90 scienziati insigniti del Premio Nobel.