Liberato, 9 maggio con sorpresa: un minuto dopo la mezzanotte al The Space Cinema per l’anteprima del film

“Napoli ha tanti segreti” e uno di questi è Liberato. Il misterioso artista ha annunciato una sorpresa per i suoi fan in occasione del 9 maggio – data particolarmente importante per chi segue l’artista il quale, ogni anno, in questo giorno, svela qualcosa in più su di lui e sulla sua musica – in occasione dell’anteprima del film “Il segreto di Liberato” di Francesco Lettieri e Giorgio Testi, con l’animazione diretta da Giuseppe Squillaci e LRNZ, che si terrà oggi, un minuto dopo la mezzanotte, al The Space Cinema a Fuorigrotta. Una pellicola che mescola il documentario, l’animazione e il live action sperimentando in un modo che pochissime volte è stato fatto in Italia. In un trailer che si muove tra immagini delle strade della città ed animazioni che raccontano le più grandi leggende e misteri della tradizione (da Pulcinella a O’Munaciello) – anticipato dal cantante sui suoi profili social – le voci dello stesso Liberato e di Nando Paone e Simona Tabasco fanno da narratori in un viaggio tra luci, ombre e misteri del capoluogo campano.