Libri, “Le Isole Sorelle”: viaggio nel Golfo di Napoli attraverso una favola moderna per bambini

Così diverse e così somiglianti, ammirandole sembra quasi di ripercorrere i tratti di una foto di famiglia. Tre sorelle, che non si abbracciano per non confondere le rispettive e uniche bellezze, ma legate più che mai dall’amore per la propria famiglia, la loro terra. Ed è così che si presenta “Le Isole Sorelle – Storia del magico incontro fra l’uomo e la natura”: l’ultimo libro edito da Fioranna, casa editrice napoletana impegnata nella valorizzazione del territorio campano, nell’approfondire i temi legati alla produzione artistica nazionale e attraverso la cultura a dar manforte per superare l’emergenza Coronavirus.

Un volume per bambini che racconta una favola moderna per celebrare l’importanza dei legami affettivi, l’unione fra l’uomo e la natura, avvicinando i più piccoli al problema dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente. Fioranna presenta un libro tutto da scoprire, da leggere, da colorare e con tanti adesivi inclusi. “Le Isole Sorelle – Storia del magico incontro fra l’uomo e la natura” è un libro illustrato che racconta una storia fantastica che narra le avventure di Procida, Ischia e Capri, le tre isole sorelle figlie del Golfo di Napoli. Narrazione frutto della fantasia che si rivela una miscela d’amore per la natura e per l’arte.

Un volume che nasce dalla forza delle idee di giovani donne impegnate nel mondo della cultura, da Anna Fiore (titolare della casa editrice Fioranna) a Carolina e Michela Malgieri, le due sorelle che hanno scritto questo affascinante volume. Carolina, 19 anni, è una studentessa in Scienze dei beni culturali, Michela frequenta il quarto anno del liceo linguistico. Due ragazze cresciute in una casa che affaccia sul Golfo di Napoli, luogo che ha ispirato il racconto. Le illustrazioni sono state curate da Giorgia Brunori, 23 anni marchigiana, laureata in Arte del fumetto e dell’illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Quattro giovani donne che credono nella forza della cultura e di una gioventù che, se vuole, può dimostrarsi ancora capace di tramandare valori sani.

«I bambini durante il lockdown hanno avuto un grande sostegno dai libri, che sicuramente li hanno aiutati a trascorrere momenti piacevoli e per evadere dalla realtà con la fantasia. Queste considerazioni hanno rafforzato in me l’idea, che coltivavo da tempo, di una collana per i giovanissimi. Convinta che l’amore per la lettura debba sempre accompagnare la crescita della persona in ogni fase della vita. I ricordi della mia infanzia sono pieni di storie fantastiche, di colori, di personaggi buoni e cattivi, di strambi animali umanizzati. Questi ricordi spesso mi sostengono, le esperienze del passato aiutano nelle scelte del presente», racconta così l’idea di un libro per i più piccoli Anna Fiore, titolare della casa editrice Fioranna.

Un libro che è solo il primo importante passo del cammino: «Abbiamo lavorato tanto a “Le Isole Sorelle – Storia del magico incontro fra l’uomo e la natura” e certamente seguiranno altri libri della collana “Sogni di carta”. Stiamo preparando un nuovo volume che racconterà le avventure di due deliziose cagnoline che insegneranno ai bambini il giusto approccio con il mondo animale. Siamo solo all’inizio di un percorso molto affascinante».