M.O., tv egiziana: delegazione di Hamas in Egitto per negoziati

Milano, 4 mag. (askanews) – Una delegazione di Hamas per negoziare un accordo di cessate il fuoco con Israele è arrivata in Egitto, riferisce la televisione egiziana. Una fonte anonima afferma che ci sono stati progressi significativi nei negoziati, riferisce Al Qahera News.

Hamas sta ora valutando l’ultima proposta per un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il leader politico del movimento Ismail Haniyeh ha dichiarato in precedenza che una delegazione si recherà presto al Cairo per concludere i negoziati per un accordo con Israele.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha messo in guardia ieri contro un grave attacco israeliano contro la sovraffollata città di Rafah a Gaza. Israele peraltro non ha presentato un piano per proteggere i civili e l’entità dei danni che causerebbe un attacco sarebbe ben oltre ciò che è accettabile, ha dichiarato Blinken durante una visita, scrive l’agenzia di stampa Afp.

Secondo Blinken tuttavia Hamas è “l’unica cosa che si frappone” tra la popolazione della Striscia di Gaza e un cessate il fuoco.

I dati forniti dalle autorità sanitarie di Gaza controllate da Hamas mostrano sabato che 34.654 palestinesi sono stati uccisi dal 7 ottobre. Sono 54 da venerdì. E i feriti sono complessivamente 77.908 dal 7 ottobre.