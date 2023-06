Master di Studi Diplomatici, al via le selezioni

Al prossimo Corso di Master in Studi Diplomatici saranno ammessi i candidati che avranno superato la selezione, che sarà articolata in una prova scritta online consistente in: 30 domande a risposta multipla su Storia delle relazioni internazionali, Diritto internazionale e Politica economica, da svolgersi in 30 minuti; un colloquio online sull’attualità internazionale e motivazionale; un esame orale online in Lingua Inglese (per coloro che non sono in possesso di una certificazione che attesti il livello di conoscenza a partire dal B2) e nella valutazione dei curricula vitae et studiorum. Le prove di selezione, previste per le giornate del 22, 23, 26 e 27 giugno 2023 in modalità web live, sono aperte ai laureati e laureandi che conseguiranno il titolo entro il mese di aprile 2024, in una delle lauree magistrali o vecchio ordinamento previste dal regolamento di ammissione alla Carriera Diplomatica (www.esteri.it). La deadline per l’invio delle candidature alle prove di selezione è fissata per lunedì 19 giugno 2023. Il Master in Studi Diplomatici – Corso di preparazione al Concorso per la Carriera diplomatica inizierà l’11 settembre 2023 e terminerà il 27 maggio 2024. Le lezioni si svolgeranno in modalità blended (online e contemporaneamente in presenza). Info e iscrizioni: MASTER IN STUDI DIPLOMATICI