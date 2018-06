Maurizio Maddaloni eletto presidente d’onore Fiavet

Maurizio Maddaloni, imprenditore turistico nel settore dell’incoming internazionale ed ex presidente dell’ente camerale partenopeo e di Unioncamere Campania, è stato nominato per acclamazione presidente d’onore della Fiavet, la Federazione nazionale degli agenti di viaggio aderente a Confcommercio. Nella motivazione è evidenziato, rileva una nota, “il riconosciuto prestigio e la particolare distinzione nel comparto turistico e nella professione”.

Ai vertici della categoria da oltre vent’anni e già componente del cda dell’Enit, è prevedibile che, d’intesa con il Consiglio della Fiavet, si occuperà dei rapporti con la confederazione nazionale guidata da Carlo Sangalli con particolare attenzione ai temi del Sud e della condivisione delle politiche di rilancio del turismo e del ruolo dell’intermediazione da parte degli operatori professionali.

“Al centro del rilancio delle attività della Fiavet – ha affermato Maddaloni – c’è innanzitutto il contrasto all’abusivismo nella professione e la completa digitalizzazione dei servizi nei rapporti con gli utenti e con i grandi operatori internazionali. Il nostro è un settore in continua evoluzione – ha aggiunto il presidente onorario – e i dati incoraggianti dell’aumento degli arrivi in Italia e al Sud in particolare, sono la nostra leva principale per centrare gli obiettivi della competitività internazionale delle nostre imprese e del comparto turistico del Paese”.