Messina Denaro, monsignor Mogavero: Non è una persona per cui avere pietà

“Se non ci fossero state tante coperture Messina Denaro sarebbe stato arrestato molto prima”. Lo ha detto il vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, dopo la celebrazione della messa domenicale. “Non è una persona per cui possiamo avere troppa pietà. È uno che ha ammazzato tanto, ha sparso tanto sangue, ha ucciso tanti innocenti, il bimbo (il piccolo Giuseppe Di Matteo, ndr), non credo possa pentirsi, che abbia voglia di parlare. Oggi ha vinto lo Stato, ora spero che vinca la nostra gente, che esca dalla situazione di paura e finalmente possano tutti esultare”, ha concluso il vescovo emerito.