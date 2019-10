Msc Crociere, 2019 da record in Italia: 4 milioni di passeggeri. Nel 2020 prevista una crescita del 7,5%

Dopo un “2019 da record con 4 milioni di passeggeri movimentati in 13 porti”, Msc Crociere stima un’ulteriore crescita bel 2020, in cui punta al +7,5%. A comunicarlo il gruppo stesso, che nell’anno in corso ha visto un +20% di crociere sti sul 2018 e per cui Genova è il porto con maggiore traffico al mondo con 1 milione di crocieristi movimentati. A crescere di più invece è stato lo scalo di Napoli dove Msc ha registrato un +120% sul 2018 con 370.000 crocieristi. I dati sono stati presentati oggi all’Italian Cruise Day 2019 in corso a Cagliari. “Si tratta di un vero e proprio record di traffico registrato in Italia, nessun’altra compagnia ha mai fatto tanto”, sottolinea Leonardo Massa, Country Manager di Msc Crociere. “Un risultato che è frutto del piano di investimenti da 13,5 miliardi di euro che ci consente di aggiungere ogni anno nuove navi in flotta, oggi composta da 16 unità. Tra meno di un mese battezzeremo la nostra nuova ammiraglia Msc Grandiosa ed entro il 2027 arriveremo a dotarci di ben 29 navi che rafforzeranno ulteriormente la nostra presenza in tutti i mari del mondo e anche in Italia dove per il prossimo anno prevediamo di raggiungere i 4,3 milioni di passeggeri”.Per il futuro Msc punta su un modello di crescita che “pone al centro la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente” dopo aver tagliato le emissioni della flotta del 30% in 10 anni, con “l’obiettivo finale di diventare una compagnia a impatto zero”.