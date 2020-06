Musica, Peppe Servillo protagonista a ”Suoniamo la città”

Fase 2 anche per “Suoniamo la citta’”, il progetto di musica ed ecologia finanziato da Mibact e Siae e realizzato nel Napoletano da 110 studenti dell’Istituto Comprensivo Francesco Di Capua di Castellammare di Stabia. L’attivita’ riprende, dopo lo stop imposto dal Covid-19, con Peppe Servillo, autore e cantante, tra i fondatori della Piccola Orchestra Avion Travel, che sara’ il protagonista, giovedi’ prossimo, 4 giugno, alle ore 18 sul web, del primo dei tre incontri con i maestri in programma. Un incontro atteso che coinvolgera’ tutti gli allievi componenti la “Di Capua Eco-Logic Orchestra”, l’ensemble nato all’interno del progetto culturale e formativo ideato e diretto dai musicisti Elisabetta Ferraro e Maurizio Capone e realizzato insieme con i docenti musicisti Rosario Minetti, Antonio Del Prete, Lucio Miele. All’incontro con Peppe Servillo, faranno seguito quelli con Federico Baroni (il busker di X-Factor e Amici) giovedi’ 11 e, infine, con la cantante Monica Sarnelli attesa per giovedi’ 18 giugno. “Sono stati proprio i ragazzi – sottolinea la preside Rosa Vitale – a chiederci di riprendere l’esperienza. Abbiamo dapprima verificato le possibilita’ tecniche per agire in tal senso e, infine, d’accordo sia con i responsabili della SIAE che con i docenti e lo staff del progetto, abbiamo riprogrammato alcune azioni del progetto che si rendono possibili attraverso l’uso della tecnologia gia’ sperimentata con successo nella normale didattica scolastica d’emergenza”. “Cambia il modo – concludono i musicisti Elisabetta Ferraro e Maurizio Capone – ma non la sostanza. Sara’ piu’ impegnativo per tutti ma in qualche modo dobbiamo reagire e “suonarle al Virus”.