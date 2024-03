Napoli ospita le Giornate della Francofonia

La francofonia riunisce 88 paesi e più di 320 milioni di francofoni tra cui 12 milioni di Italiani.

Quest’anno a Napoli, la celebrazione delle Giornate della Francofonie promette un’affascinante esplorazione della diversità delle culture francofone. Cinema, letteratura, musica, conferenze, gastronomia, una grande varietà di eventi che si sono celebrati dal 13 al 23 marzo 2024.

Il programma, concepito insieme ai consolati e associazioni francofoni di Napoli, con particolare riferimento al Consolato Generale di Napoli di cui il Console Giovanni Caffarelli, pone l’accento sulle questioni migratorie con due conferenze sugli operai italiani a Marsiglia e il resistente Missak Manouchian ed un’incontro con la scrittrice Doan Bui, tra Francia e Vietnam. Varie attività sono dedicate alle scuole, con un finale speciale giochi olimpici che propone uno scambio eccezionale con il campione olimpico di scherma, Sandro Cuomo.

Nell’attesa del XIXesimo vertice della Francofonia in ottobre 2024, in Francia a Villers-Cotterêts, si sono presentati numerosi per celebrare la lingua, i valori e la comunità francofona, a Palazzo Grenoble di Via Crispi 86 a Napoli.