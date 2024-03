Germania, a Berlino un evento sul mercato comune europeo

Si è svolto il 12 Marzo 2024 presso l’ambasciata d’Italia a Berlino di cui l’Ambasciatore Armando Varricchio, l’evento “Prospettive per il Mercato Unico Europeo nel commercio globale: asset strategici delle economie tedesca e italiana”, organizzato in collaborazione con il quotidiano Il Sole 24 Ore. Come riporta la stessa ambasciata, si è trattato del terzo ed ultimo evento di avvicinamento al Festival dell’Economia di Trento, che si svolgerà dal 23 al 26 maggo. Partner dell’iniziativa è stato l’Istituto Economico Tedesco di Colonia (Iw). Nel pomeriggio di oggi si sono svolte a Berlino due tavole rotonde a porte chiuse, la prima sui temi della trasformazione industriale e della transizione energetica e la seconda sul loro finanziamento, i cui lavori sono stati moderati dal direttore dell’Iw Michael Hüther. Le tavole rotonde hanno visto la partecipazione di esponenti della Cassa Depositi e Prestiti, della Kreditanstalt für Wiederaufbau, delle Camere di Commercio, di rappresentanti del settore industriale e finanziario, tra cui la Banca Europea per gli Investimenti, e del mondo della ricerca. Si è poi tenuta in ambasciata una sessione plenaria conclusiva aperta al pubblico, moderata dalla corrispondente del Sole 24 Ore in Germania Isabella Bufacchi. La discussione è stata animata dal direttore generale per la Politica industriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy Paolo Casalino e da Kirsten Scholl, direttore generale per le Politiche Europee del ministero federale per gli Affari economici e l’Azione climatica, nonché dal direttore generale di Confindustria Raffaele Langella, dal direttore generale della Bdi Tanja Gönner e dalla chief operating officer di Esider Group Maria Anghileri. Nel suo saluto di apertura in plenaria, seguito da un videomessaggio della ceo del Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d’Asero, l’ambasciatore Armando Varricchio ha sottolineato come l’evento abbia offerto l’occasione per parlare di due aspetti “fondamentali”, presenti nel Piano d’Azione italo-tedesco firmato lo scorso novembre. “Da un lato, l’importanza di una politica industriale efficace, sia a livello nazionale che europeo, per preservare la competitività di un’economia sostenibile per la prossima generazione. Dall’altro, la necessità di una politica commerciale ambiziosa. Quest’ultimo aspetto è cruciale per due Paesi tradizionalmente orientati al mercato internazionale, con una quota importante di ricchezza – e di Pil – derivante dal commercio”, ha detto Varricchio, che ha aggiunto che “la partecipazione di rappresentanti di istituzioni italiane, tedesche e europee testimonia l’importanza della sfida comune che Germania e Italia hanno dinanzi per rafforzare i loro settori industriali nell’era della doppia transizione”.