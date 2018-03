Noisy Naples Fest 2018, il re della tecno Paul Kalkbrenner il 30 giugno all’arena flegrea

di Maridì Vicedomini

Un nuovo appuntamento importante per il calendario di eventi del “Noisy Naples Fest” 2018: Paul Kalkabrenner, il Re della Techno, sarà protagonista di una straordinaria performance musicale il prossimo 30 giugno all’Etes Arena Flegrea di Napoli. Il musicista tedesco, nato a Lipsia, è sulla cresta dell’onda da oltre 15 anni e vanta al suo attivo l’uscita di ben 6 album sotto la sua l’etichetta “Paul Kalkabrenner Musik”. Una carriera brillantissima quella di Kalkbrenner, segnata da tappe significative quali: il concerto con lui protagonista “consacrato” per l’occasione nell’Olimpo della musica, andato in scena nel 2014 in occasione del venticinquesimo anniversario della caduta del muro di Berlino di fronte ad una folla di oltre 500,00 fans e l’accordo siglato nel 2015 con Sony Music International con cui ha pubblicato il suo ultimo lavoro” 7 “ , immediatamente accolto positivamente dal pubblico, diventato “disco d’oro” in Germania. Grande notorietà per Mr. Kalkbrenner grazie anche al film “Berlin Calling”, divenuto una pellicola di culto per tutti gli amanti della musica elettronica. In particolare “Sky and Sand”, colonna sonora del lungometraggio, track realizzata insieme a suo fratello Fritz, è certificata platino ed ha raggiuto quasi 50 milioni di visualizzazioni su You Tube. I biglietti per il concerto del Re della Techno saranno disponibili in prevendita dalle ore 12,00 di giovedì 1 marzo per gli iscritti MyLiveNation (www.livenation.it) e dalle ore 12 di venerdi 2 marzo su www.ticketmaster.it , www.ticketone.it ed ETES

. Da precisare che l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non indicati nei comunicati ufficiali.