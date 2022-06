Nuova Mercedes-Benz GLC, disponibile solo elettrificata

ROMA (ITALPRESS) – Nuova GLC è la vettura più dinamica della fortunata famiglia di Suv firmati Mercedes-Benz, come si nota immediatamente dal design, con proporzioni uniche, superfici tese, spigoli precisi, interni pregiati e ben definiti. Convince per prestazioni di marcia ed efficienza. GLC è disponibile esclusivamente in versione ibrida: come ibrida plug-in o come mild hybrid con tecnica a 48 V e alternatore-starter integrato. I modelli ibridi plug-in offrono un’autonomia di oltre 100 chilometri (WLTP), perfetti per consentire di guidare in modalità prevalentemente elettrica nei tragitti quotidiani. In più, GLC è a suo agio su qualsiasi fondo stradale: che viaggi su strada o fuoristrada, garantisce comfort e agilità di marcia. Inoltre, il nuovo asse posteriore sterzante rende l’auto ancora più maneggevole e sicura.

Nella guida offroad vanta molti punti di forza, come la trazione integrale 4MATIC di serie, la modalità di guida offroad completamente elettrica per i modelli plug-in, la schermata Offroad e il “cofano del motore trasparente”. “Con Nuova GLC portiamo nel futuro una storia di successo: dalla sua introduzione, 2,6 milioni di clienti in tutto il mondo hanno scelto un modello di questa fortunata Serie di SUV. In qualità di modello Mercedes-Benz più venduto degli ultimi due anni, GLC rappresenta una delle vetture più importanti della nostra gamma di prodotti. Sono convinta che, con la sua combinazione di guida sportiva, design moderno e funzioni come la plancia Offroad e la nostra Realtà Aumentata MBUX per la navigazione, Nuova GLC saprà entusiasmare tanto gli amanti dell’avvventura quanto le famiglie” ha affermato Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Mercedes-Benz Group AG, responsabile della Divisione Vendite.

Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).