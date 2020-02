Pakistan, settore zootecnico e caseario: imprese in missione con Unido Itpo Italy

Unido Itpo Italy organizzerà una missione in Pakistan, con lo scopo di far conoscere in prima persona alle aziende italiane il settore zootecnico e lattiero-caseario del Paese. La missione costituisce una delle attività di follow up allo study tour organizzato lo scorso giugno da Unido Itpo Italy e Ozolea, finalizzato a trasferire alle aziende pakistane partecipanti best practices e know-how delle imprese italiane operanti nei settori lattiero-caseario e zootecnico. Le imprese italiane partecipanti alla missione di marzo avranno l’opportunità di incontrare produttori locali, visitare le aziende pakistane, interagire con istituzioni e centri di ricerca, consolidando così un network strategico per potenziali opportunità di business.