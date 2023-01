Piantedosi “Innalzeremo l’attenzione sugli anarchici”

ROMA (ITALPRESS) – “Sicuramente staremo attenti e innalzeremo l’attenzione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a “Diario del Giorno” su Rete4, rispondendo a una domanda sulle tensioni crescenti da parte degli anarchici legate al caso Cospito.

“Stiamo seguendo con molta cura quello che sta avvenendo, in maniera del tutto svincolata da quelli che sono i procedimenti che sono in corso a carico” di Cospito, “che devono seguire il loro corso, senza che ne possano conseguire delle minacce o delle intimidazioni per gli organismi dello Stato”, ha aggiunto.

