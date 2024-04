Poker di pole per Verstappen, Sainz 4° in griglia a Suzuka

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position, la quarta stagionale su quattro gare, nel Gran Premio del Giappone. Il campione del mondo sempre davanti in qualifica sul circuito di Suzuka, ha chiuso in 1’28″197, precedendo il compagno di squadra Sergio Perez (+0″066) per una prima fila tutta Red Bull. Terza la McLaren di Lando Norris (+0″292) che scatterà accanto alla Ferrari di Carlos Sainz, quarto a 0″485 da Verstappen. Soltanto ottava l’altra Rossa di Charles Leclerc (+0″589), davanti a lui Fernando Alonso (+0″489), quinto, Oscar Piastri (+0″563), sesto, Lewis Hamilton (+0″569), settimo. Chiudono la Top Ten George Russell (+0″811) e Yuki Tsunoda (+1″216).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).