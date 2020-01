Presidente del consiglio regionale e console d’Italia a Montreal, summit per promuovere il made in Campania

“Dopo la riunione dei consultori campani nel mondo che si è tenuta a dicembre a Napoli, stamattina ho avuto un incontro lungo e cordiale con la Console generale d’Italia a Montréal, dottoressa Silvia Costantini, alla quale ho raccontato le eccellenze campane per costruire iniziative comuni ed esportare le nostre buone pratiche e le nostre aziende, molte irpine, in Canada“: Le parole della Presidente del Consiglio Regionale D’Amelio aumentano la dose di ottimismo per il futuro dei rapporti tra Italia e Canada con particolare riferimento alle aziende campane che esportano in Canada.

In particolare Rosa D’Amelio ha continuato: “ Ho esposto alla Console d’Italia a Montréal il progetto sul turismo di ritorno, di cui abbiamo discusso con i Consultori, e valutato insieme la possibilità di sperimentare e incentivare il turismo delle radici in Campania e a Napoli“.