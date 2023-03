Regionali, Manfredi: Un’alleanza larga anche in Campania

“Alle Regionali mancano ancora due anni e mezzo, che in politica sono un tempo lungo. Ma dobbiamo lavorare tutti insieme per presentarci con un’alleanza larga, che guardi a esperienze come quella di Napoli e che possa essere vincente in Campania”. Il sindaco Gaetano Manfredi rilancia con forza la strada del cosiddetto campo largo e dell’alleanza tra Pd e M5s, che lo hanno sostenuto e lo ha portato alla vittoria alle Amministrative. Il primo cittadino ha incontrato l’ex presidente della Camera Roberto Fico e il deputato Marco Sarracino, che e’ anche il segretario metropolitano uscente dei Dem a Napoli. Al centro del confronto c’e’ stata la situazione politica nazionale, ma sullo sfondo tiene banco la discussione sulle Regionali. Il dialogo tra Pd e M5s e’ aperto, ma in questo momento il grande scoglio e’ rappresentato dal terzo mandato per il ‘governatore’ Vincenzo De Luca, che lo ha rivendicato piu’ volte.