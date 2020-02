Salvini: “Maggioranza si scanna, elezioni via maestra”

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Ma io secondo voi faccio il governo col Pd? Il Pd vuole cancellare i decreti sicurezza, quota 100, flat tax, vuole fare l’esatto contrario di quello che abbiamo fatto noi”. Così il leader della Lega, , smentisce – ospite a Mattino 24 su Radio 24 – anche la minima possibilità che la Lega possa fare un accordo con il Pd in caso di caduta del governo Conte.

“Noi – aggiunge per marcare il divario che c’è tra dem e Lega – ci occupiamo di problemi reali, di cantieri, di infrastrutture, di temi veri mentre da un mese la maggioranza si scanna sulla giustizia e sulla prescrizione. Noi non stiamo zitti, ma una volta che abbiamo detto la nostra sulla giustizia non possiamo inseguirli tutti. Ora la gente capisce perché la Lega questa estate ha lasciato il governo e sette ministeri. Le elezioni continuano ad essere la via maestra”.