Sannio Valley e Rooters: intesa per lo sviluppo digitale del territorio

“L’accordo di collaborazione tra Sannio Valley e Rooters s.r.l.s. si inquadra nella nuova era di innovazione tecnologica e sviluppo imprenditoriale che sta interessando il nostro territorio”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalle due società, che così prosegue: “Sannio Valley, custode della missione di stimolare lo sviluppo socio-culturale ed economico nel Sannio e nelle aree interne della Campania attraverso l’innovazione digitale, si impegna a tracciare il percorso per un futuro digitale sostenibile e vibrante”. Quanto a Rooters, si legge ancora nel comunicato, “con la sua vocazione per la sicurezza informatica, essa accompagna le aziende nel processo di razionalizzazione, valorizzazione e gestione delle proprie infrastrutture IT e offre il suo know-how per lo sviluppo di soluzioni digitali verticali e con alti standard di sicurezza. Fondata nel 2021, è ad oggi un punto di riferimento per molte realtà, locali e non solo, che hanno scelto di avvalersi sia del suo servizio MSP (Managed Service Provider) per il monitoraggio e il mantenimento in sicurezza delle infrastrutture esistenti, sia per nuove implementazioni e integrazioni”.

L’intesa sancisce dunque l’inizio di un’avventura congiunta “volta a mettere in rete le proprie competenze per esplorare nuovi orizzonti, creare opportunità che generino nuova forza lavoro e dare vita a soluzioni innovative per le imprese locali”.

Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley si è detto “estremamente felice di poter inserire tra i nostri nuovi partner la realtà aziendale Rooters, in particolare in un momento in cui la sicurezza informatica rappresenta un enorme potenziale di innovazione tecnologica per aprire nuove opportunità e promuovere la crescita economica nella nostra regione”. Guido Oricchio e Pasquale Fiorillo, co-founder di Rooters, hanno sottolineato “di essere orgogliosi di unire le proprie forze con Sannio Valley per supportare la mission di un futuro digitale sicuro condividendo la visione di creare nel sud Italia un ecosistema di sviluppo imprenditoriale dinamico e sostenibile impegnandosi a portare il loro contributo per realizzare questo obiettivo comune”.