Sella a Napoli: Investiamo sulle vostre imprese. Finanza per le Pmi, qui la prima filiale non lombarda

“L’imprenditorialità napoletana è uno straordinario esempio della capacità di reagire in questo periodo. Ci sono casi straordinari di opportunità colte dalla globalizzazione e dall’innovazione. Banca Sella cerca di portare qualcosa in più che è il collegamento con l’innovazione. Tutto il mondo dell’accelerazione di impresa, della gestione dell’innovazione e infine della finanza di impresa che servono per finanziare l’innovazione secondo le nuove regole del gioco”. Così Pietro Sella, amministratore delegato del Gruppo Sella, a margine della cerimonia di inaugurazione dei primi uffici a Napoli di Sella Corporate e Investment Banking, la divisione specializzata nella finanza d’impresa per supportare i progetti di sviluppo e innovazione delle Pmi, presso l’Unione Industriali di Napoli. I nuovi sportelli sono nella filiale di Banca Sella in via dei Mille. Presenti all’incontro il presidente di Unione Industriali Vito Grassi, la presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Anna Del Sorbo, e il responsabile di Sella Cib, Giacomo Sella.

“Noi – riprende Pietro Sella – cerchiamo di portare dei servizi, un modo di lavorare, raccontare una storia che faccia vedere le opportunità che ci sono in questo momento. È un periodo di discontinuità. L’innovazione da un lato mette a rischio, dall’altro consente di fare grandi cose. Il nostro spirito è quello di dare un contributo perché le opportunità vengano colte e di portare gli strumenti e la mentalità che servono ad essere competitivi. E se si conoscono le nuove regole del gioco si possono cogliere le opportunità che non sono mai state così grandi come oggi”. “Siamo onorati di ospitare oggi Banca Sella – aggiunge Grassi – A seguito dell’accordo che abbiamo sottoscritto alcuni mesi fa con il gruppo Sella è nata una nuova sinergia con le aziende della nostra Unione. Con Banca Sella condividiamo la fiducia nel territorio”.

“A Napoli – spiega Giacomo Sella, responsabile Sella Cib – apriamo la prima filiale di Sella Corporate e Investment Banking al di fuori della sede storica di Biella e di quella di Milano aperta alla fine dello scorso anno. Il primo luogo dove siamo venuti al di fuori della nostra capitale finanziaria è Napoli. I motivi sono il tessuto imprenditoriale locale, che per noi è molto interessante, il tipo di aziende che ci sono, la diversificazione settoriale molto ampia che troviamo in loco, la dinamicità dell’impresa. C’è molto da fare. Noi pensiamo che si possa fare un ottimo lavoro ed è già da un po’ che siamo sul territorio e abbiamo già avuto ottimi risultati. Come Cib il nostro focus sono il family business, quindi le aziende familiari, e l’innovazione e la tecnologia. Negli anni abbiamo sviluppato i nostri prodotti e servizi che sono essenzialmente quattro: Advisory Fusione e acquisizioni, Minibond, Growth capital e Levered finance. Queste attività – conclude – sono sempre fatte con un posizionamento tra il family business e l’innovazione che sono le nostre due direttrici”.