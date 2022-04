Sequestrati 22 cuccioli in età prematura e adulta in un centro di toelettatura a Napoli

“Nella giornata di ieri, durante la normale attività di servizio, i medici del Servizio Veterinario ASL Napoli 1 Centro sono intervenuti presso un centro di toelettatura in un quartiere dell’area orientale di Napoli. Il personale Medico Veterinario ha rinvenuto 22 cani, alcuni dei quali cuccioli che non avevano ancora compiuto 30 giorni, detenuti in spazi inadeguati. Solo 6 dei 22 cani sono risultati regolarmente iscritti all’Anagrafe Canina Campania, gli altri sono risultati sprovvisti di microchip identificativo. Inoltre, il centro di toelettatura non era autorizzato alla stabulazione o alla vendita dei cani”, lo rende noto un comunicato della stessa Asl.

“Alla visita clinica – prosegue la nota – eseguita presso il Presidio Ospedaliero Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro, dove i cani sono stati ricoverati successivamente al sequestro, gli adulti sono risultati in condizioni igienico sanitarie precarie e tutti con segni di disidratazione e segni di malnutrizione. Inoltre, i cuccioli di età inferiore ai 30 giorni non avendo ricevuto adeguate cure parentali, hanno irreparabilmente perso tutto il corredo di conoscenze che la madre trasferisce ai cuccioli, utili per un ottimale interazione con l’ambiente. Perché tutto questo non accada, l’appello ai cittadini è quello di usare circuiti regolari per l’acquisto dei cuccioli, che ne attestino la tracciabilità, l’iscrizione all’Anagrafe Canina Nazionale e lo stato sanitario comprovato da una certificazione medica all’atto dell’acquisto. Per chi non ne fosse al corrente, i cani sono riconosciuti dalla Costituzione Italiana come essere senzienti”.

Di qui il comunicato conclude: “Si ricorda inoltre che dal febbraio 2020 è attivo il Numero Verde Regionale 800.178.400 per il Pronto Intervento Veterinario e per la segnalazione della presenza di animali senza padrone (cani vaganti feriti e gatti liberi feriti), dando così attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n°3 del 11 aprile 2019. Il Numero Verde Regionale è istituito presso la sede operativa del CRIUV (Ospedale Veterinario della ASL Napoli 1 Centro già attivo con turnazione h 24). Le informazioni recepite presso il numero verde sono registrate su supporto informatico in ordine cronologico e immediatamente trasmesse dall’ASL Napoli 1 Centro al veterinario reperibile del Servizio Veterinario Pubblico della ASL competente per territorio che attiva, a sua volta, le procedure interne aziendali garantendo l’intervento in tempi adeguati relativamente alla tipologia di soccorso”.