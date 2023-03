Aperte sul sito labottegadellasceneggiatura. premiosolinas.it le iscrizioni alla seconda edizione de La Bottega della Sceneggiatura – l’iniziativa di coaching di alto livello, formazione attraverso la pratica e accesso al lavoro dedicata ai giovani talenti della sceneggiatura che desiderano sviluppare storie per le serie tv, ideata e sviluppata da Premio Solinas e Netflix con il supporto di Diversity. Il bando della seconda edizione de La Bottega della Sceneggiatura si rivolge a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, senza distinzione di nazionalità con residenza o domicilio in Italia. Quest’anno, sarà chiesto a chi partecipa di sviluppare il soggetto di serie e la scaletta come progetti di scrittura da realizzare alla fine del programma. Rimane invariata la formula creata con successo lo scorso anno che prevede un percorso a più fasi, per approfondire e affinare le competenze nello storytelling seriale mettendo i giovani talenti direttamente alla prova su progetti di scrittura che concepiranno loro stessi, e la presenza di una giuria e mentori d’eccezione con nominativi del calibro di Isabella Aguilar, Laura Colella, Filippo Gravino, Michele Pellegrini, Ludovica Rampoldi, Marco Raspanti, Re Salvador, Stefano Sardo, Davide Serino, Eleonora Trucchi, Alice Urciuolo, Francesco Cenni, Flaminia Gressi e Monica Rametta. Tra tutte le candidature pervenute sulla base della qualità dei materiali inviati e della motivazione mostrata verranno selezionati fino ad un massimo di 20 Progetti Partecipanti che avranno accesso ad un primo Laboratorio di Orientamento (della durata di cinque giorni non full time), durante il quale sarà possibile incontrare la giuria per presentare e approfondire i materiali attraverso sessioni di confronto e scambio.